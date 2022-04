Isola dei Famosi: malore per Nicolas Vaporidis, ecco cos’è successo

Durante la puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, Nicolas Vaporidis ha accusato un malore durante una delle prove più celebri del programma, ovvero il Girarrosto: ecco cos’è successo.

La puntata di ieri ha cambiato l’assetto dei naufraghi costringendo tutte le coppie a separarsi tranne quella formata da Roger Balduino ed Estefania Bernal. Come di consueto, è stata fatta la prova per decretare il nuovo leader della settimana, e a contendersi il titolo sono stati Roger e Nicolas Vaporidis che si sono dovuti sfidare nella prova del Girarrosto.

Dopo la prova – vinta da Roger – Nicolas Vaporidis non è tornato in Palapa insieme alla parte restante del gruppo e Ilary Blasi ha chiesto spiegazioni ad Alvin. L’inviato de L’Isola dei Famosi ha spiegato che il naufrago si è sentito male e si è dovuto sottoporre a controlli medici immediati. Dopo diverse decine di minuti, Nicolas Vaporidis è tornato in Palapa e ha rassicurato tutti dichiarando di essersi ripreso dall’improvviso malore.

Pericolo scampato per la produzione che nei giorni scorsi è stata coinvolta dopo l’incidente con Patrizia Bonetti costretta a ritirarsi da L’Isola dei famosi a causa delle pesanti ustioni sul corpo riportate durante la prova del fuoco che ha visto vincere Roberta Morise.