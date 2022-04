Real Madrid-Chelsea: le probabili formazioni del match

Dopo una partita d’andata marchiata a fuoco dal talento di Karim Benzema, è già tempo di resa dei conti al Bernabeu. A Madrid il Chelsea si presenta alla ricerca dell’impresa, dopo l’1-3 casalingo di 6 giorni fa: una missione non impossibile per gli uomini di Tuchel, decisi a ribaltare i pronostici e guadagnare l’accesso alle semifinali di Champions League.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Chelsea

QUI REAL MADRID – Una vittoria in campionato che mette in cassaforte La Liga; ora una Champions da conquistare contro le squadre più forti d’Europa. Riparte dal Santiago Bernabeu il cammino continentale di Carlo Ancelotti, pronto al match di ritorno con i Blues forte del 3-1 maturato a Stamford Bridge. Il tecnico italiano dovrà fare a meno dello squalificato Eder Militao, sostituito con ogni probabilità da Nacho. Conferma per Valverde come esterno destro, mentre la coppia d’attacco non subisce variazioni: Ancelotti si fida del tandem Vinicius-Benzema.

QUI CHELSEA – E’ un Chelsea rabbioso quello che si presenta questa sera al Santiago Bernabeu: dopo il secco 6 a 0 rifilato al Southampton nell’ultimo weekend di Premier, gli uomini di Tuchel proveranno il tutto per tutto per ribaltare la dura sconfitta dell’andata. Mancherà nel gruppo inglese Romelu Lukaku, fermato da un fastidio al tendine d’Achille: stagione, quella dell’ex Inter, che non sembra volersi incanalare nei giusti binari. Conferme, dunque, per la coppia “leggera” Pulisic-Havertz, con Mount a svariare su tutto il fronte offensivo.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Valverde, Modric, Casemiro, Kroos; Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Kovacic, Marcos Alonso; Mount, Pulisic; Havertz. All. Tuchel