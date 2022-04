Un posto al sole anticipazioni: oggi 12 aprile 2022

Questa sarà una settimana movimentata per i protagonisti della soap opera “Un posto al sole“: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 12 aprile 2022.

Nella puntata di ieri abbiamo visto Riccardo e Rossella uniti da una straordinaria complicità, ma una visita inaspettata ha risvegliato i fantasmi del giovane dottore. Bianca, sempre più insofferente e ribelle con Franco e Giulia, è sotto pressione a causa della nuova sfida web-challenge. Mentre Ornella è impegnata in ospedale, Raffaele ha trovato un insolito aiutante per la preparazione delle pastiere pasquali.

Oggi, 12 aprile 2022, nella nuova puntata di “Un posto al sole“, dopo l’arrivo a Napoli di Stefano, quest’ultimo vorrebbe parlare con Riccardo ma lo ferma. Ha rovinato il suo matrimonio con Virginia andando a letto con lei, quindi non hanno nulla da dirsi!

Rossella prova a calmare Riccardo, ma capisce che sarà meglio lasciarlo in pace per un po’. In reparto Crovi incontra l’ex moglie e cerca di schivarla, ma lei ci tiene a dirgli che non c’entra nulla con l’arrivo di Stefano. Durante il duro confronto, Riccardo ribatte che è scappato da Bolzano per non vederli più e adesso se li ritrova entrambi a Napoli!

Virginia, per evitare che vengano sentiti i loro discorsi, lo porta in “sala medici” e cerca di agire con astuzia. Perché se la prende tanto, se, come dice, non prova più niente per lei? Cosa succederà? Non ci resta che scoprirlo stasera alle 20.45 su Rai3!