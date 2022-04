India, incidente in funivia: 50enne precipita nel vuoto e muore sul colpo

In India, in Jarlhand, da 40 ore si aspetta ancora per trarre in salvo le persone bloccate nelle cabine di una funivia, rimasta ferma a causa di un incidente. Si tratta della funivia di Trikut, nel distretto di Deoghar, la più lunga di tutta l’India, con un percorso verticale di 800 metri. Dopo quasi due giorni di intervento, sono ancora cinque le persone sospese a mezz’aria nei box.

In aggiunta, una tragedia si è consumata durante le operazioni di salvataggio. Uno dei turisti prelevati dalla cabina è precipitato nel vuoto, facendo un volo di oltre 400 metri e schiantandosi al suolo.

La cintura di sicurezza di Rakesh Nandan, 50 anni, si è aperta all’improvviso, facendo precipitare l’uomo che era agganciato all’elicottero. Con lui, il totale delle vittime dell’incidente è salito a quattro.

Al momento tutti gli occhi dell’ India sono puntati sulle operazioni di soccorso, riprese questa mattina all’alba, dopo che la Protezione Civile le aveva interrotte ieri sera per la scarsa visibilità nella valle.

Secondo quanto riportato dall’ Ansa, la Protezione civile ha comunicato che entro la fine della giornata tutti i civili verranno estratti dalle cabine. Al momento le persone bloccate sono state soccorse fornendo loro acqua e cibo, consegnati droni.