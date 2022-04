Un posto al Sole anticipazioni: la puntata dell’11 Aprile

Con l’inizio della nuova settimana, ritornano anche le nuove puntate della sitcom napoletana “Un posto al Sole”, in onda come sempre su Rai3 alle 20:45. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni riguardo a ciò che accadrà in questa inedita puntata.

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Un posto al Sole, il pubblico avrà modi di indagare ancora più a fondo sulle vicissitudini di Bianca, la quale continua a partecipare alla web challenge. Questa volta però la richiesta da soddisfare si fa sempre meno ortodossa: infatti, le sarà richiesto di commettere un furto per vincere la sfida. L’intera vicenda, però, metterà sempre più in crisi il rapporto con Franco e Giulia.

Nel frattempo, Nunzio continuerà ad aiutare Chiara, cercando di starle vicino il più possibile. Purtroppo, però la ragazza cederà al ricatto architettato da Lara e Roberto Farri.

Invece, nonostante sia Riccardo che Rossella credevano di essere arrivati a un punto stabile e di serenità della loro relazione, dovranno fare i conti con una vecchia presenza del passato, rappresentato dal fratello di Riccardo, che minaccerà di rompere il loro ritrovato equilibrio.

Infatti, l’arrivo a Napoli del fratello, Stefano Trovi, metterà in forte crisi Riccardo– costretto ad affrontare delle vecchie ferite del passato. Le anticipazioni di Un posto al Sole rivelano che il giovane dottore risponderà all’intera situazione andando a legare sempre di più con Virginia.