Anticipazioni Un Posto al Sole della puntata di oggi, 6 aprile 2022

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap Rai in onda alle 20:45 su Rai 2. In particolare, Michele ha fatto ritorno a Napoli ma per lui non è facile affrontare tutti i suoi vecchi conoscenti e la sua ex compagna, Silvia, che ora sta con Giancarlo. Tutti, infatti, sono in profondo imbarazzo di fronte a lui: non sanno bene come comportarsi e lo stesso Giancarlo inizierà ad essere geloso. Michele quindi deciderà di divorziare da Silvia così da rasserenare tutti gli animi, soprattutto quello di Silvia che potrà andare avanti con la sua vita.

Nunzio e Chiara sono sempre più vittime delle angherie di Lara e Roberto. Il duo spietato dei Cantieri non ha scrupoli: le Petrone è sempre più vittima di se stessa, mentre il Cammarota si metterà sempre più in pericolo sfidandoli. A peggiorare la situazione, già di per sé piuttosto complessa, ci sarà anche Franco, che non intenderà appoggiare il figlio in questa crociata suicida; l’uomo ha più volte ribadito di non essere d’accordo con le sue scelte. Nunzio quindi ripenserà anche alla proposta di Chiara di trasferirsi da lei.

La spirale di violenza e vandalismo in cui è caduta Bianca, continua a tormentare la bambina. Franco e Angela non riusciranno ad accorgersi di quello che sta succedendo poiché troppo presi dai loro problemi coniugali. Così facendo però, i Boschi finiranno per perdere il controllo sulla loro figlia.

