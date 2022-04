Masters 1000 Montecarlo: Sonego e Musetti al 2° turno: Ivashka e Paire ko

Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti vincono nel proprio match d’esordio al Masters 1000 di Montecarlo: i due azzurri battono il bielorusso Ivaskha e il francese Paire. L’Italia fa così 4 su 4 al 1° turno, sommando anche i successi di lunedì di Sinner e Fognini (oggi in campo con Tsitsipas).

Sonego, vittoria scacciacrisi

Per Lorenzo Sonego arriva una fondamentale vittoria all’esordio nel Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista piemontese era reduce da un inizio di stagione in salita sul cemento e da 5 sconfitte consecutive. Adesso però sulla terra rossa cercherà di rialzare la testa, anche per non perdere contatto con la Top 20.

Contro Ivaskha arriva un convincente 6-3 6-3 senza troppi patemi. Anzi, una partita dominata da parte del tennista azzurro che concede le briciole al bielorusso nei propri turni di battuta (0 palle break) e più volte lo impensierisce in risposta. Alla fine basta un break nel 4° game del primo set e due all’inizio e alla fine del secondo per prevalere in un’ora e 30 minuti.

Per Sonego adesso ci sarà il secondo turno: affronterà uno tra Djere ed il lucky loser Cressy. Contro il serbo c’è un precedente dolcissimo nella scorsa stagione in Sardegna quando vinse il torneo 250, sempre sulla terra rossa.

Musetti, montagne russe con Paire

Invece per Lorenzo Musetti sembrava essere tutto facile contro Benoit Paire nel suo 1° turno al Masters 1000 di Montecarlo. Dopo aver chiuso 6-2 in 31 minuti il primo set con 4 game consecutivi a favore, il classe 2002 di Carrara si complica la vita nel 2° set, anche per merito della crescita da parte del francese, nonostante la condizione non al top.

La partita inizia a diventare da montagne russe quando l’azzurro prima perde il servizio e poi lo recupera tra quarto e quinto game. La storia si ripete nel nono quando Paire si guadagna l’opportunità di andare a servire per andare al 3° set. Ma il 32enne transalpino non sfrutta ben 5 set point e perde addirittura la battuta alla prima chance con un doppio fallo. Ci pensa poi Musetti a rimettere le cose apposto completando il recupero sul 5-5.

Prima di arrivare al tiebreak però Paire spreca altri due set point, in particolare l’ultimo con uno smash finito in rete, ma bravo anche Musetti a non mollare di un centimetro su ogni palla. Tuttavia però il francese diventa spietato nel tiebreak, aggiudicandoselo per 7 punti a 4, rimandando l’esito della partita al 3° e decisivo set.

Tuttavia però Musetti non si scoraggia ed aspetta il momento buono per riprendere il comando del match. Ma ci pensa lo stesso Paire a farsi male da solo, perdendo la battuta a zero con due doppi falli e due gratuiti: il francese accusa anche un problema al polso, costretto a chiamare l’intervento del fisioterapista. Il classe 2002 azzurro non si fa distrarre ed allunga sul 4-1. Si arriva così al traguardo con il tennista di Carrara arriva a due match point sul servizio di Paire e la seconda chance è quella giusta per chiudere sul 6-2, vincendo così dopo 2 ore di battaglia.

Al 2° turno per Lorenzo Musetti ci sarà la sfida contro il canadese Felix Auger Aliassime, testa di serie numero 6 del torneo.