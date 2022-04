Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 13 Aprile 2022: Scorpione stanco

Ariete Domani sarà importante ritrovare intraprendenza e dinamismo. Avrete un grande sviluppo fino alla prossima estate e potrete fare progetti importanti e ambire al meglio. In amore arrivano tempi migliori per ritrovare armonia.

Toro Domani, grazie ad una Luna favorevole, recuperate serenità. Sforzatevi di non tornare al passato con i vostri pensieri, avete vissuti momenti difficili ma ormai il peggio è passato. Adesso con le vostre forse potete andare avanti verso nuovi traguardi e successi, soprattutto sul posto di lavoro.

Gemelli Fate attenzione alle questioni di famiglia che possono portare guai e polemiche. Fate solo lo stretto necessario senza stressarvi troppo. Non è comunque un Oroscopo negativo ma qualcosa di passeggero che prima di quanto credete potrete superare.

Cancro Domani sentite il bisogno di rendere vivo il fuoco della passione e recuperare certe emozioni all’interno della coppia. Chi ha chiuso una storia deve capire che le responsabilità sono di entrambe le parti. Domenica sarà una giornata importante per l’amore e dovrete sfruttarla al meglio!

Leone Domani capirete che si avvicina il 10 Maggio, giorno nel quale Giove entrerà nel segno e ritroverete amore e vitalità. Cercate di concentrare le vostre forse solo su quello che è nelle vostre corse, nelle prossime ore potrete poi finalmente fermarvi a riflettere su famiglia e affetti.

Vergine Domani avrete problemi in amore e in famiglia e probabilmente sentirete il bisogno di richiamare tutti a fare quello che volete voi. Luna favorevole vi potrebbe regalare qualche bella sorpresa e vi aiuterà a trovare efficaci stratagemmi per risolvere le difficoltà.

Bilancia Siete uno dei segni più forti di questo Oroscopo. Questo cielo che vi sostiene vi da la possibilità di fare scelte determinanti per il futuro. I più determinati sfrutteranno bene questi giorni per arrivare al mese di Maggio nelle migliori condizioni possibili. Relazioni favorite il prossimo sabato.

Scorpione Nella giornata di domani sentirete ancora una grande stanchezza accumulata nelle ultime settimane e negli ultimi giorni. Piano piano vi avviate verso il recupero soprattutto sul lavoro e sul rapporto con gli altri. In amore dovete chiarire qualche incertezza. Approfittate di questo weekend perché avrete molta voglia di parlare e molte intuizioni.

Sagittario In questo periodo avete voglia di dare una svolta alla vostra vita. Il 10 Maggio sarà l’inizio della rinascita, nel frattempo dovete pazientare. Molte cose stanno per succedere, anche in amore recuperate terreno ma raccomandiamo sempre prudenza! Superate le delusioni e fate chiarezza dentro di voi.

Capricorno Domani è il giorno giusto per cacciare fuori il carattere e reagire con grinta ai problemi. Recuperate anche l’amore a partire da domenica. In questo periodo è importante fare programmi e prendersi qualche piccola soddisfazione. Non date retta la vostro orgoglio e spingete per chiudere accordi in questo mese.

Acquario Questi giorni sono caratterizzati per il vostro segno da un risveglio creativo. Ideale quindi per fare progetti e realizzare sogni tenuti chiusi da tempo. Pensate anche al vostro futuro, sul posto di lavoro saranno giornate favorevoli.