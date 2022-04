New York, torna l’allarme terrorismo? Spari e fumo in metro

New York torna a vivere l’incubo terrorismo. Come riporta l’agenzia Ansa, intorno alle 8.30 del mattino nella stazione della metropolitana a Sunset park, fra la 36ma strada e la quarta avenue, sono stati sparati colpi di arma da fuoco. Stando alle prime indiscrezioni sono 13 le persone rimaste ferite.

In tutta la città sono state già allertate le forze dell’anti-terrorismo con numerosi agenti a pattugliare le zone della Grande Mela. Il principale sospettato indossava una maschera antigas ed era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority, dettaglio che gli ha permesso di allontanarsi dal caos senza destare sospetti.

“Mentre raccogliamo informazioni, chiediamo ai residenti di tenersi alla larga dall’area per loro sicurezza e per facilitare le indagini” sono le parole del Primo Cittadino di New York, Eric Leroy Adams. Varie linee della metropolitana di New York, tra Brooklyn e Manhattan, sono state sospese. Lo ha fatto sapere su Twitter la Metropolitan Transit Authority. La paura per i cittadini di New York è quella ora di cadere in vecchi incubi.