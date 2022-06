Google celebra Moriondo, l’inventore della macchina del caffé

E’ tutto italiano l’omaggio odierno pensato da Google: il doodle ideato dal celebre motore di ricerca, infatti, è dedicato quest’oggi ad Angelo Moriondo. Un nome che a molti potrebbe non far suonare alcuna campanella, ma che invece è legato indissolubilmente a uno dei piaceri più diffusi del Belpaese.

Nato a Torino nel 1851, Moriondo è l’inventore della prima macchina del caffé espresso: una svolta epocale per la bevanda, presentata all’Esposizione Universale del 1884 e insignita in quell’occasione della medaglia di bronzo.

Perché aspettare interminabili minuti, quando con un semplice sistema di caldaie e fondi di caffé si poteva accelerare e non poco l’intero processo?

Grazie alla geniale intuizione dell’imprenditore torinese, infatti fu resa possibile la contemporanea realizzazione di più caffé nello stesso momento. Un’invenzione brevettata con la dicitura: “Nuove macchine a vapore per la confezione economica e istantanea di bevande a base di caffè, metodo ‘A. Moriondo'”.

Per omaggiare Angelo Moriondo, la graphic designer Olivia When ha deciso di realizzare alcune animazioni servendosi proprio di una pittura a base di caffé. Il giusto riconoscimento per il padre di un’invenzione forse sconosciuta ai più, ma oramai simbolo del “bar all’italiana”, al quale Moriondo dedicò gran parte della propria esistenza.