Google, ecco il Doodle dedicato alla Pétanque: bocce che passione!

Un gioco universale e apprezzato in giro per il mondo: oggi Google celebra la Pétanque, equivalente delle nostre bocce, con un divertente Doodle tutto da giocare. Gli utenti del motore di ricerca potranno utilizzare il semplice giochino, immergendosi all’interno di una disciplina sportiva che a breve potrebbe debuttare anche ai Giochi Olimpici. Dopo la nascita in Francia nei primi anni del 1900, le Olimpiadi del 2024 potrebbero testimoniare l’arrivo delle bocce anche nel palcoscenico più prestigioso.

Una proposta avanzata dalla Confédération Mondiale des Sports, al quale Google ha deciso di decidere anche uno dei suoi caratteristici Doodle. All’interno del gioco online sarà possibile giocare con amici, trovare un avversario o allenarsi facendo pratica.

Una storia, quella della Pétanque, che inizia nel 1907 grazie all’invenzione dei fratelli Ernest e Joseph Pitot, desiderosi di permettere al proprio amico Jules Lenoir, colpito da reumatismi, di poter continuare a praticare il gioco delle bocce. Il termine deriva dal provenzale “Ped tanco”, ovvero “piedi ancorati al suolo”. Niente slancio o movimenti, dunque, in questa versione della disciplina che si distanzia dalla più dinamica versione “provenzale”

Sarà solo nel 1945 che la Francia darà vita alla Federazione francese di Pétanque, in concomitanza con quella del gioco provenzale, anticipando la Federazione internazionale che vedrà la luce a Marsiglia nel 1958