Scuola, GPS 2022: al via la scelta delle 150 preferenze

Si avvicina a grandi passi il nuovo anno scolastico, e come ogni fine estate sono in tanti a voler conoscere il proprio futuro all’interno del sistema educativo. Concluse le operazioni di immissioni in ruolo, sarà tempo delle assegnazioni dal call veloce, il cui termine ultimo rimane il 7 agosto.

Senza dimenticare l’intero mondo delle supplenze, i cui incarichi verranno assegnati dopo la fine di questo primo iter. Le 150 preferenze GPS riguarderanno esclusivamente l’anno scolastico 2022/2023, escludendo di fatto l’idea di una graduatoria di valenza biennale.

La scelta di queste preferenza dovrà avvenire entro e non oltre le ore 14 del 16 agosto: sul portale del Miur “Istanze Online” sarà possibile presentare domanda dalle ore 9 di domani 2 agosto.

Chiunque vorrà candidarsi dovrà tenere bene a mente la differenza tra preferenze analitiche, o puntuali, e sintetiche. Le prime riguarderanno la possibilità di accedere a singole suole, mentre le seconde indicano comuni e distretti.