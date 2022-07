Ucraina: bombardamenti su Kharkiv colpiscono una scuola

Non si fermano i bombardamenti russi in Ucraina, stanotte un bombardamento nel centro di Kharkiv ha colpito un edificio a due piani e un istituto scolastico. A renderlo noto sono state le autorità locali, citate dall’agenzia Ukrinform. “Il servizio di emergenza statale è a lavoro per sgomberare le macerie e cercare eventuali persone intrappolate. Attualmente non ci sono notizie di morti o feriti o uccisi”, afferma il sindaco Ihor Terekhov.

Aumentano anche i numeri di morti e feriti. Salgono a 8 i civili morti, mentre sono 19 i civili feriti per i bombardamenti russi di ieri sera a Bakhmut, nella regione di Donetsk, nel Donbass. Mentre è di sette morti e sei feriti, invece, il bilancio dei bombardamenti effettuati dalle forze russe nelle ultime ore nell’oblast meridionale ucraino di Kherson, secondo quanto riferisce la polizia locale citata dal Kyiv Independent.

Nelle ultime ore le forze russe continuano con le offensive sui civili in Ucraina, colpendo edifici e plessi. “C’è stato un attacco con bombe a grappolo contro un quartiere di Mykolaiv” ha dichiarato negli ultimi minuti il sindaco. “Ci sono dei feriti e sul luogo sono state chiamate le ambulanze. Chiedo a tutti i cittadini di rimanere ancora nei rifugi”.