La prima vera sfida del Governo Conte Bis sarà la questione settentrionale. Il nuovo esecutivo, figlio della più grottesca crisi della storia repubblicana, nasce con ispirazioni di riscossa e di garanzia ma in un quadro di asimmetria della rappresentanza. Il quadro complessivo dei ministri all’opera, infatti, pende fortemente a favore del Sud Italia. Vero che ogni ministro lavora per il Paese tutto, però chi vince o chi perde con il nuovo assetto emerge già con decisione.

L’esecutivo giallorosso si caratterizza anzi per un tratto antropologico quasi da Prima Repubblica. Ben 12, infatti, sono i ministri nati al Sud, presidente del Consiglio compreso. Abbinati ai due romani, che si possono definire più sudisti che altro, il totale arriva a 14. Solo otto ministri sono nati al Nord, mentre il centro non gode di nessuna rappresentanza. Toscana, Umbria e Marche sono state completamente cancellate. C’è spazio per quattro campani (Di Maio, Costa, Amendola e Spadafora), tre siciliani (Bonafede, Provenzano e Catalfo), due pugliesi (Boccia e Bellanova), due lucani (Speranza e Lamorgese).

I ministri romani sono Gualtieri e Fioramonti. Al Nord toccano due lombardi (Guerini e Bonetti), due emiliani (Franceschini e De Micheli), due piemontesi (Pisano e Dadone), più il veneto D’Incà e il giuliano Patuanelli.

Il rischio concreto è che al PD restino intestati i dossier incandescenti della scorsa legislatura, ovvero quelli della Manovra e quelli sulla questione migranti. Il confronto tra il Governo giallorosso e i territori dove il PIL è il primo vero partito non sarà una passeggiata.

