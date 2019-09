Charles Leclerc conquista la Pole position del Gran Premio di Russia, davanti ad Hamilton e Vettel. Per il monegasco è la quarta Pole consecutiva

Ancora Charles Leclerc. A Sochi, dove domani si correrà il Gran Premio di Russia, il monegasco conquista la sua quarta Pole position consecutiva, primo Ferrarista a riuscirci dopo Michael Schumacher. Dietro il monegasco, Hamilton e Vettel.

La cronaca delle qualifiche

Ferrari veloce e competitiva sin dalla Q1. Al termine della prima manche, Vettel risulta il più veloce, davanti alle due Mercedes, a Verstappen ad al compagno di scuderia Leclerc. Strepitoso Giovinazzi, che con un gran giro finale riesce a qualificarsi alla seconda manche, a discapito del compagno Raikonen, eliminato insieme a Russel, Kubica, Albon (a muro al suo primo tentativo) e Kvyat.

Nella Q2 la Ferrari resta la più veloce in pista, con Leclerc che conclude in prima posizione davanti a Vettel, a Verstappen ed alle due Mercedes. In top-10 anche le McLaren, le Renault e Grosjean. Eliminati invece Gasly, Perez, Giovinazzi, Magnussen e Stroll.

Nel Q3, la lotta per la Pole è tutta tra le Ferrari e le Mercedes. Vettel si porta subito in testa, ma viene subito scalzato da Leclerc, che gira in 1’31.801, subito dietro le Mercedes. Al rientro in pista, Leclerc si migliora e conquista la sua quarta Pole position consecutiva. Secondo Hamilton e terzo Vettel.

Appuntamento con la gara domani alle ore 13.10.

Leggi anche