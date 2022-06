Grande Fratello Vip Albanese: Ilir Shaqiri ed Emanuela Morini si sono sposati

Lo ha promesso al Grande Fratello Vip Albanese, quello che ha poi vinto: Ilir Shaqiri ha rinnovato le promesse d’amore nei confronti della moglie Emanuela Morini, compagna di vita da vent’anni. “Emanuela non sospettava nulla, ho voluto farle una sorpresa”, ha raccontato ancora emozionato Ilir. “L’ho portata a Durazzo con la scusa della sfilata di moda di un grande atelier”, ha rivelato lo sposo.

I due si sono sposati la prima volta a Roma nel 2002. La seconda cerimonia si è tenuta lo scorso 28 Maggio, seguita da un party in un’esclusiva location di Durazzo molto cara agli sposi, il Bleart Hotel. La coppia ha voluto al loro fianco parenti, amici stretti e alcuni ex concorrenti del Big Brother Vip, la conduttrice del reality campione di ascolti di TopChannel Arbana Osmani e Inva Mula, soprano di fama internazionale che ha aperto i festeggiamenti con una commovente esibizione. A condividere le emozioni dei genitori, la figlia Emily.

Tanta è stata la gioia degli sposi, che durante la serata si sono esibiti in balli tradizionali: “Emanuela è stata bravissima. Voglio ringraziare attraverso di voi, Digitalb (di cui Ilir è testimonial, ndr.)per il sostegno logistico; il Sindaco di Tirana Erion Veliaj e in ultimo,ma non per importanza, quanti hanno gioito e festeggiato con noi”.