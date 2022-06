Tennis, è morto Gianni Clerici: addio ad un simbolo del tennis italiano

All’età di 91 anni ci ha lasciato l’ex tennista, scrittore e giornalista Gianni Clerici: a darne la notizia la Gazzetta dello Sport. Una carriera lunghissima, tra i campi da tennis e la scrittura, che ha reso Clerici una delle icone del panorama sportivo italiano.

Insieme a Nicola Pietrangeli, è uno dei due rappresentanti italiani presenti all’interno della prestigiosa International Tennis Hall of Fame. Negli ultimi anni le sue condizioni di salute erano peggiorate in seguito a un ictus: anche per questa ragione le sue attività televisive e redazionali erano state bruscamente interrotte.

