Grande Fratello Vip, quanto prende Wilma Goich?

All’indomani dell’esordio da opinionista del Grande Fratello Vip Orietta Berti spiegò con franchezza, che ironia della sorte è anche il titolo del lato B del 45 giri che esattamente settant’anni fa ha sancito l’inizio della sua carriera nel mondo della musica, il motivo principale per cui ha accettato l’invito del conduttore Alfonso Signorini, “Soldi. Tanti.”

Una proposta economica irrinunciabile che Dagospia poche settimane fa quantificava in 10mila Euro a puntata (per un totale di mezzo milione di Euro se le puntate in prime time, come da progetto iniziale, dovessero essere davvero cinquanta).

Una cifra di poco inferiore, lo scopriamo oggi sempre grazie al collega Giuseppe Candela, a quella che incasserebbe Wilma Goich per la sua permanenza nella Casa più spiata di Cinecittà: la cantante, ex controparte dei Vianella, avrebbe strappato al Grande Fratello Vip un contratto da 9mila Euro per ogni settimana in cui, pubblico permettendo, rimarrà in gioco.

Grande Fratello Vip, Orietta Berti “corre ai ripari”

I soldi sono uno di quegli elementi che rendono una notizia appetitosa agli occhi di un lettore contemporaneo ed ecco perché, nelle settimane successive all’uscita del retroscena, sul cachet della Berti si è fatto un gran parlare. Un chiacchiericcio da cui lei ha provato a ripararsi a modo suo: “Alfonso”, ha preso la parola durante un appuntamento in prima serata su Canale 5, “scrivono che io sia qui per i soldi, ma non è vero. Io sono qui perché ti voglio bene e perché avevo voglia di fare qualcosa di nuovo”.