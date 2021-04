Il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia ha perso i sensi nel finale della gara con il Brescia ed è stato soccorso dai sanitari

Gianluca Grassadonia ha perso i sensi nel finale dell’accesa gara di Serie B tra il Brescia e il suo Pescara. La gara, terminata con il risultato di 1-1, ha messo i bastoni tra le ruote ai padroni di casa. Il Brescia dovrà ora darsi da fare per riacciuffare la zona playoff e sperare nella promozione in Serie A. A risolvere l’accesa gara sono state le reti di Jagiello per i padroni di casa e Dessena per la formazione ospite.

Il tecnico della formazione ospite Gianluca Grassadonia ha avuto un malore al termine dell’acceso match. Lo staff medico ha prontamente soccorso l’allenatore del Pescara e l’ha poi condotto al sicuro in infermeria. Le condizioni dell’allenatore non sono ancora note.

Il tecnico subentra sulla panchina del Pescara ai già esonerati Massimo Oddo e Roberto Breda il 14 febbraio 2021. Con lui nello staff ad affiancarlo Andrea Gessa, Marco Sansovini ed Hugo Campagnaro. Nella stagione 2013/2014, quando era alla guida del Messina, Grassadonia porta a casa il suo primo trofeo da allenatore portando a casa la Seconda Divisione della Lega Pro e guadagnando la promozione.