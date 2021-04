Alice Campello e Alvaro Morata, ospiti di Verissimo, ripercorrono la loro storia. Il calciatore: “Incontrare Alice è stata una fortuna”

Alice Campello e Alvaro Morata si raccontano nel salotto di Verissimo.

La modella ed il calciatore, diventati da poco genitori del terzogenito Edoardo, confessano il loro sogno condiviso: far diventare la famiglia ancora più numerosa. La Campello spiega: “Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi aggiunge che, quando sarà il momento, le piacerebbe stringere tra le braccia una femminuccia.

“Alice è stata la fortuna più grande della mia vita”

L’attaccante della Juventus, ripercorrendo la sua storia d’amore con Alice non ha dubbi: “È stato un colpo di fulmine per me“. E ancora: “All’inizio non mi calcolava, poi grazie ad alcuni amici in comune ci siamo incontrati e già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie“. Lui le chiede la mano durante uno spettacolo di magia, in maniera totalmente imprevista: “Avevo in mente altre opzioni, ma alla fine ho scelto quella perché volevo fare una cosa diversa, volevo che se la ricordasse per tutta la vita. Alice è una donna speciale e anche se stavamo insieme da poco avevo capito che dovevo tenermela molto stretta». Parole al miele per la sua dolce metà: “Incontrare Alice è stata la fortuna più grande della mia vita. Lei è la mia forza principale che c’è sempre anche nei momenti bui. È la prima persona a cui penso quando faccio bene il mio lavoro e quando faccio gol, rivela Morata visibilmente commosso.