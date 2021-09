Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori, oggi in Cdm il decreto

Green Pass esteso a tutti i lavoratori, non solo quelli della pubblica amministrazione. Oggi pomeriggio il Consiglio dei ministri

Green Pass obbligatorio erga omnes, è questa la linea che Mario Draghi intende perseguire. Oggi pomeriggio il Consiglio dei ministri è chiamato a pronunciarsi sul decreto che estenderà l’obbligo di possesso della certificazione verde oltre che ai lavoratori della pubblica amministrazione anche a quelli dei settori privati.

Mario Draghi è infatti convinto che questa sia l’unica strada possibile per accelerare la campagna vaccinale e far si che il Paese possa puntare al 90% della copertura di qui a un mese. Scontenti i sindacati che avevano pensato ad un’estensione dell’obbligo vaccinale un po’ più gestibile.

Gli esponenti dei vari sindacati italiani infatti vista l’estensione dell’obbligo di green pass a tutti i lavoratori hanno proposto ai vertici del Governo di rendere gratuiti i tamponi. Richiesta che non ha suscitato il beneplacito dell’esecutivo e che difatti è stata prontamente respinta. Fornire tamponi gratis – è il senso del ragionamento fatto da Draghi – va esattamente nella direzione opposta all’essenza stessa del green pass, che in questo modo perderebbe la sua forza di incentivo al vaccino.

Non si può, dunque, traccheggiare, perché mancano ormai meno di due mesi all’inverno. Anche per questo, quindi, l’ex banchiere centrale non avrebbe mostrato disponibilità neanche su un’ipotesi transitoria, ventilata in seconda battuta da Landini, Colombini e Bombardieri.