Decreto Green Pass in Gazzetta, esteso obbligo anche alla Camera

Da oggi il decreto che sancisce l’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori entra ufficialmente in Gazzetta, ecco cosa cambia

Dal 15 ottobre il green pass diventa obbligatorio per tutti i lavoratori. Bisognerà avere la certificazione per «servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; luoghi della cultura, mostre; piscine, palestre, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso; sale gioco, casinò. È obbligatorio per i treni a lunga percorrenza, gli aerei, pullman infraregionali, navi e traghetti ad esclusione dei collegamenti dello stretto di Messina e con le isole Tremiti.

Il provvedimento del 21 settembre che estende il green pass a 23 milioni di lavoratori è arrivato in Gazzetta Ufficiale. “Nessun privilegio”, questa la linea del Governo che infatti ha esteso l’obbligatorietà del certificato verde ai deputati e a tutti i lavoratori della Camera.

Il lavoratore che dal 15 ottobre non comunica di non avere il green pass oppure ne è privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro «è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione» senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.