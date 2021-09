Green Pass obbligatorio anche per il settore privato

Nelle ultime ore Palazzo Chigi starebbe puntando all’estensione del Green Pass non solo al settore pubblico ma anche a quello privato

Nelle ultime ore il governo Draghi sta lavorando all’estensione del Green Pass, cioè estendere la certificazione verde anche all’intero del settore privato. Secondo fonti di governo, è molto probabile l’inserimento nel decreto dell’obbligo anche per i privati che lavorano in questi settori in cui il cliente ha il dovere di esibire il certificato verde: ristorazione, bar, trasporti di lunga percorrenza, cinema e teatri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi proverà a estendere la certificazione verde a tutti i lavoratori, non solo a quelli pubblici. L’obiettivo del premier è ampliare l’obbligo del Green Pass subito e con un unico decreto.

Molto probabilmente domani, giovedì 16 settembre, sarà approvata la norma che estenderà il Green pass ai dipendenti della Pubblica amministrazione, a questi si aggiungeranno coloro che, nei settori privati, lavorano a contatto con il pubblico, in particolare con chi ha l’obbligo di mostrare il certificato verde.

“Le cose vanno fatte perché si devono fare, non per avere un risultato immediato, è evidente che c’è una spinta e una condivisione di tutti in questo senso”, afferma il Premier Mario Draghi dettando la linea sui passi necessari per tornare alla normalità. Secondo il premier è questa la funzione chiave del super Green Pass.

“Per sconfiggere la pandemia, la campagna di vaccinazione deve procedere spedita ovunque. Il certificato verde rende più rapido il ritorno alla normalità e potrebbe permettere di aumentare anche i limiti di capienza per eventi di ogni tipo.”, conclude il Presidente del Consiglio dei Ministri.