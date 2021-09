Sanremo 2022: ecco le novità apportate da Amadeus

Con il suo “Ama Ter”, Amadeus ha apportato tante novità nell’edizione di Sanremo 2022. Pronti a scoprire il nuovo regolamento?

Con il suo “Ama Ter“, Amadeus ha deciso di stravolgere le carte in tavola eliminando, come fece Baglioni qualche anno fa, la categoria “Nuove Proposte“. Torna, quindi, la formula dell’unica categoria in gara con Big e Giovani insieme. Scopriamo insieme il nuovo regolamento di Sanremo 2022!

I contro potrebbero essere diversi, perchè si potrebbe rischiare di oscurare i nuovi talenti, anche se, tutti siamo a conoscenza di ciò che è accaduto nel 2019. Infatti, Mahmood, dopo aver trionfato nella categoria Giovani, ha conquistato l’ambito Leone con l’iconico brano “Soldi“.

La nuova formula frena anche Area Sanremo perchè, nelle passate edizioni, tra gli otto vincitori del concorso ne venivano scelti due che accedevano direttamente al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”. Ad oggi, invece, due degli otto vincitori verranno scelti dalla Rai per partecipare alle selezioni dal vivo di Sanremo Giovani insieme agli altri 30 selezionati dalla produzione del Festival. Avranno quindi l’opportunità di giocarsi un posto per il Festival, ma non potranno accedere direttamente. Inoltre, nel comunicato si legge che gli artisti dovranno aver compiuto 16 anni alla data dell’1 gennaio 2022 e non dovranno aver, alla stessa data, festeggiato il 30° compleanno (quindi il limite massimo sarà 29 anni compiuti)

Inoltre, l’altra novità riguarda i 12 artisti che conquisteranno il palco del Teatro del Casinò di Sanremo per la finalissima di dicembre. Essi dovranno superare prima una serie di passaggi e di “esami”: il primo step vede il direttore artistico impegnato nell’ascolto di tutti i brani in regola con i requisiti di partecipazione, poi la Commissione musicale, sempre capitanata da Amadeus procederà alla scelta dei 30 artisti che si esibiranno nelle audizioni dal vivo nella Sala A di via Asiago.

In questa fase saranno selezionati 8 dei 12 finalisti di Sanremo Giovani. Gli altri quattro artisti che andranno a comporre il parterre della finalissima di dicembre saranno selezionati, sempre dalla Commissione musicale, tra i vincitori del contest Area Sanremo.

Info utili

Le Case discografiche dovranno inviare all’Organizzazione del Festival – a partire dalle ore 11.00 di giovedì 16 settembre 2021 e tassativamente entro e non oltre sabato 16 ottobre 2021 – le domande di partecipazione dei propri Artisti con le relative canzoni “nuove” attraverso il sito www.sanremo.rai.it



L’accesso alla sessione di upload delle domande sarà consentito sino alle ore 18.00 del 16 ottobre 2021.