Uomini e Donne, anticipazioni 15 settembre 2021

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Mercoledì 15 settembre si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Dopo la presentazione dei nuovi tronisti e le prime discussioni del trono over, soprattutto tra Biagio e Isabella. Oggi inizieremo a vedere le prime interazioni tra i ragazzi e i corteggiatori in studio. Se Matteo e Roberta non avranno nessun problema nei primi approcci e si troveranno a loro agio, diverso sarà per Joele ed Andrea: il primo sembrerà molto impacciato nelle sue prime esterne mentre per Andrea i corteggiatori in studio, la maggior parte, saranno molto diffidenti nel volerla conoscere dato che la tronista prima era un uomo.

A quanto pare, il passato di Andrea pesa ancora molto ma dobbiamo attendere le prossime puntate per capire se ci saranno corteggiatori o meno.

Per quanto riguarda il trono Over, oggi potrebbero esserci le prime discussioni tra Gianni e un cavaliere del parterre maschile poichè l’uomo sembrerebbe parlare sempre male delle dame con cui esce. Occhi puntati anche su Armando.