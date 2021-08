Green Pass, scuola: attesa per le nuove misure per la ripartenza

In attesa del Consiglio dei Ministri di domani, giovedì 5 agosto, si ipotizza l’utilizzo del Green Pass per la riapertura della scuola in sicurezza

Domani, giovedì 5 agosto 2021, si terrà il Consiglio dei Ministri: tra le ipotesi che circolano per la riapertura in sicurezza della scuola quella del Green Pass per il personale scolastico finora sembra essere la più plausibile. Resta in campo, ma è meno probabile, l’ipotesi di intraprendere percorsi specifici con misure ad hoc, come la Dad, laddove il numero di immunizzazioni fosse stato ancora basso. Al momento sembra accantonata l’idea di rendere obbligatorio, dai ristoratori agli istruttori delle palestre, il passaporto verde in tutti quelle attività per le quali ne è prevista l’esibizione.

In queste ore è in circolo l’ipotesi del Green Pass obbligatorio per il personale scolastico, in questo caso bisogna considerare l’incidenza di vaccinati tra insegnanti e personale è già altissima, dell’85% circa. Sono invece quattro le Regioni che registrano un numero consistente di scettici del vaccino tra i professori: Sicilia, Liguria, Sardegna e Calabria.

Secondo un sondaggio di Confesercenti, il 47% degli italiani già si è procurato il documento, mentre il20% segnala di aver iniziato l’iter per ottenerlo. Rimane, però, un 21% che resiste all’idea dell’obbligo di certificato vaccinale e dichiara di non volerlo ottenere. Dal sondaggio emerge anche che il 46% degli imprenditori del settore ristorazione teme che l’introduzione dell’obbligo “avrà un effetto negativo”, con aumento dei costi a carico dell’impresa e riduzione dei fatturati, mentre solo il 29% spera in un effetto positivo.