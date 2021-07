Gregorio Paltrinieri: un filo d’amore lo lega alle Olimpiadi

Prima di partire per Londra 2012, Gregorio Paltrinieri ha conosciuto Letizia Ruoli, colei che tuttora è la sua fidanzata e che oggi festeggia con lui la medaglia d’argento

Le Olimpiadi portano fortuna a Gregorio Paltrinieri, non solo dal punto di vista sportivo ma anche relazionale e amoroso: nove anni fa, prima di partire per i Giochi di Londra 2012 durante i quali mise in luce il proprio talento per la vasca, grazie ad un’impresa fenomenale nei 1500 sl, il nuotatore ventisettenne ha conosciuto Letizia Ruoli, colei che è poi diventata la sua fidanzata e che oggi festeggia con il compagno la Medaglia d’Argento negli 800 sl ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Chi è Letizia Ruoli

Come Gregorio Paltrinieri, anche la fidanzata Letizia Ruoli è originaria di Carpi, ma dall’inizio di quest’anno si è trasferita a Roma per frequentare la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica a La Sapienza. Laureata con il massimo dei voti in Medicina e Chirurgia, nel curriculum di Letizia, appena ventiseienne, un Erasmus a Valencia e un anno di tirocinio in Messico.

Gregorio Paltrinieri e Letizia Ruoli, sono sempre stati molto attenti a tenere riservata la loro relazione: basti pensare che non solo sui social le ultime foto di coppia risalgono allo scorso anno, ma anche che lei ha deciso di tenere il profilo Instagram privato. Le esperienze all’estero di lei, e il continuo girovagare per le vasche e le gare di tutto il mondo di lui, ha reso quella tra Gregorio e Letizia di fatto una storia a distanza: nonostante questo, i due non si sono mai fatti mancare il sostegno reciproco. Così si esprimeva qualche tempo fa Gregorio, in un’intervista al Corriere della Sera: “Letizia mi dà fiducia, mi valorizza più di quanto faccia io, è un punto fermo che mi dà sollievo”