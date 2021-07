Instagram: account privati per tutti gli under 16

Instagram ha annunciato alcune importanti novità per rendere la piattaforma più sicura. Su tutte spicca il profilo privato per gli undero 16

La privacy sui social network è da sempre un argomento molto delicato. Proprio in questo verso ha deciso di muoversi Instagram introducendo alcune modifiche significative al suo regolamento interno. Il celebre social network di proprietà di Facebook ha imposto il profilo privato a tutti gli utenti al di sotto dei 16 anni. Tra le modifiche spicca anche quella relativa alle inserzioni mostrate dalle aziende ai profili al di sotto dei 18 anni.

“Continuiamo ad impegnarci per rendere Instagram un ambiente più sicuro per i membri più giovani della nostra community” – così Instagram a marzo 2021. L’intento è sempre stato quello di limitare le interazioni dei più giovani con gli adulti. Per riuscire in questo intento verrà imposto un blocco virtuale ai profili che si registrano sulla piattaforma. Quando i profili apparterranno a persone al di sotto dei 16 anni Instagram renderà automaticamente i loro profili privati, in modo da non mostrarne i contenuti agli estranei.

“Vogliamo proteggere i giovani, vogliamo offrire loro buone esperienze e vogliamo aiutare a insegnare loro, mentre usano le nostre piattaforme, a sviluppare abitudini sane e di qualità quando usano Internet, le app e i social media” – le parole di Karina Newton, responsabile delle politiche pubbliche di Instagram.