Immagine WhatsApp: ecco come impostare l’opzione HD

Finalmente, sarà possibile impostare l’Immagine WhatsApp anche in versione HD. Ecco la procedura da seguire per attivare l’opzione

Quante volte avete provato a settare nuovamente l’immagine WhatsApp? Quante volte avete dovuto rifare la fotografia o cercare una fotografia più adatta perché la risoluzione della vostra foto profilo non vi convinceva? Uno dei limiti del sistema di messaggistica online ha ufficialmente subito un trattamento di miglioramento. Il nuovo aggiornamento dell’app, infatti, permetterà di inviare e scaricare immagini ad alta risoluzione.

Per farlo, naturalmente, ci sarà bisogno di alcuni accorgimenti. In questo caso l’app per iOS è simile a quella per Android. Per verificare che l’immagine WhatsApp sia stata inviata o ricevuta in alta definizione basterà accedere alle impostazioni del client, disponibili dalla versione 2.21.150.11 e poi cercare l’opzione Storage and Data e premere su Media Upload Quality. Qui si potrà scegliere tra Auto, Best Quality e Data Server.

Nel primo caso sarà il sistema a scegliere la qualità delle foto, in base al tipo di connessione internet disponibile, a seconda che ci si trovi in un Wifi o su una rete cellulari più lenta. L’opzione Best Quality invece adotta una compressione più leggera rispetto a quella standard, arrivando all’80% di quella originale ed una risoluzione massima di 2048×2048. Un’opzione sicuramente utilissima, che offre una funzionalità splendida.

Questa interessante novità è stata scovata all’interno della build Beta 2.21.150.11 per iOS. I formati di compressione disponibili consentono di ridurre o addirittura aumentarne la qualità rispetto agli standard attuali, particolarmente aggressivi in termini di riduzione del dettaglio.

Esiste però anche un’altra alternativa, vale a dire quella del Data Server.

Il Data Server

Il Data Server è la versione più “aggressiva” per caricare l’Immagine WhatsApp. In questo caso, infatti, il sistema comprime al massimo l’immagine, né più né meno come accade ora. Per ora non è prevista la possibilità di inviare immagini in piena risoluzione, questo per non compromettere i server e bloccarli con file troppo pesanti.

La funzionalità è disponibile all’interno delle impostazioni dell’applicazione, dopo essersi opportunamente iscritti al programma Beta tramite TestFlight, nella sezione Spazio e dati, alla voce Qualità di upload.

Le tre modalità che utilizza per comprimere l’Immagine WhatsApp sono automatica, migliore qualità e risparmio dati. A proposito della modalità a qualità migliorata, WABetaInfo ha commentato che “non significa che stai inviando foto con la qualità originale, ma l’algoritmo utilizzato per comprimere le foto sarà più leggero, mantenendo circa l’80% della qualità originale. Se la cornice dell’immagine è più grande di 2048 × 2048, potrebbe essere ridimensionata. I valori di qualità precedenti erano molto diversi.”

