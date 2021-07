Sassuolo, arriva Matheus Henrique: Locatelli ai saluti

- Consigliato per te -

L’acquisto del centrocampista brasiliano spinge Locatelli verso Torino. Sassuolo a lavoro per chiude la trattativa prima possibile

L’approdo di Manuel Locatelli alla Juventus è ormai solo una questione di tempo, tempo che potrebbe scadere già domani quando è previsto l’incontro decisivo tra la dirigenza bianconera e l’ad del Sassuolo Carnevali.

Nel frattempo, la società neroverde ha già provveduto a sostituire il neo campione d’Europa con Matheus Henrique, centrocampista brasiliano classe 1997 attualmente impegnato alle olimpiadi di Tokyo, considerato, per caratteristiche, il perfetto sostituto dell’ex Milan al centro della manovra della squadra di Dionisi.

L’accordo con il Gremio, 12 milioni più 3 di bonus al raggiungimento di determinate condizioni, verrà ufficializzato solo dopo la firma di Locatelli con i bianconeri. Al giocatore sarà firmato un contratto che lo legherà al Sassuolo per le prossime quattro stagioni.

Se tutto dovesse andare secondo i piani, Massimiliano Allegri potrebbe avere il suono nuovo centrocampista già a partire dal prossimo martedì, data in cui sono previsti i rientri di tutti i nazionali azzurri dopo le meritate vacanze post trionfo a Wembley.

Con l’acquisto di Locatelli, la Juventus va a rafforzare il reparto che si è dimostrato, nelle ultime stagioni, il vero punto debole della squadra bianconera che ora a avrà a disposizione un vero e proprio metronomo in grado sia di smistare palloni puliti per le punte ma anche di recuperare una quantità ingente di palloni in mezzo al campo per spezzare le avanzate degli avversari.