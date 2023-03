Una guardalinee italiana all’esordio in Ligue 1: farà parte di una terna tutta al femminile

di Pietro Marchesano

Nuova avventura europea per l’italiana Manuela Nicolosi: dopo aver disputato la Supercoppa Europea 2019 tra Liverpool e Chelsea in veste di guardalinee, arriva un nuovo prestigioso riconoscimento.

La Nicolosi, infatti, farà il proprio esordio in Ligue 1 coadiuvando la terna arbitrale al femminile composta da Stephanie Frappart, arbitro anche nel caso dello spareggio europeo del 2019, e il secondo assistente Élodie Coppola.

La gara in questione è Troyes-Monaco del prossimo 5 marzo, valevole per la 26ª giornata del campionato francese. Le tre, inoltre, faranno parte della spedizione mondiale prevista in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto 2023, senza dimenticare le prossime Olimpiadi di Parigi.