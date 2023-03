Napoli, Kvaratskhelia all’Europeo Under21? L’agente frena

di Pietro Marchesano

La stella più luminosa e inattesa del campionato di Serie A: Kvicha Kvaratskhelia ha letteralmente messo a ferro e fuoco l’Italia, diventando eroe di un popolo e motore primo di una macchina quasi perfetta come quella del Napoli di Luciano Spalletti.

Dieci reti e 11 assist solo nella massima serie italiana, ai quali si vanno ad aggiungere i due gol, conditi da 4 passaggi decisivi, avvenuti in Champions League. Un’annata da incorniciare, dunque, anche a livello personale, alla prima vera esperienza in un campionato di prima fascia come la Serie A.

E se ora tutti aspettano solo le celebrazioni dello Scudetto di giugno, per il georgiano classe 2001 la stagione potrebbe prolungarsi più del dovuto. L’esterno di Tiflis, infatti, è ancora in età da convocazione Under 21: un dettaglio non da poco, vista la partecipazione della Georgia ai prossimi campionati europei di categoria.

Sull’argomento si è espresso l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, che al canale Youtube “Youtube GeoTeam” ha parlato così:

“Non ne abbiamo parlato ancora, ma il Napoli non lo fermerà. Dovremmo chiederlo allo stesso Khvicha. Non è mica un robot. Solo lui può sapere come starà sotto il profilo fisico quando ci saranno le convocazioni”.

Presumibilmente, la decisione definitiva arriverà solo nei prossimi mesi.