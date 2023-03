Inter, Antonello sullo scudetto: “Ci crediamo ancora”

di Michele Mastia

Il distacco in campionato tra l’Inter di Inzaghi ed il Napoli di Spalletti, primissimo in classifica, è attualmente di 18 punti. Con lo scontro diretto in favore della squadra di Milano, le vittorie di distacco tra le due squadre sono ben cinque, poiché vincendone 6 i nerazzurri raggiungerebbero i partenopei a pari punti ma li supererebbero in classifica per via proprio degli scontri diretti. L’obiettivo dello scudetto sembra di fatto irraggiungibile, ma finché non si raggiunge la matematica certezza, è più che lecito sperare. Ci crede fermamente anche l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, che dopo l’Executive Board dell’ECA ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla stagione.

Inter, le parole di Antonello sullo scudetto

“Siamo secondi in classifica e abbiamo una rosa competitiva. La qualificazione in Champions League dunque è l’obiettivo minimo per la stagione. Finché la matematica non ci condanna possiamo sempre sperare anche a qualcosa di più importante. Detto questo abbiamo una partita fondamentale come quella contro il Porto in Champions League, ci dobbiamo puntare mantenendo attenzione e focus sul campionato. Ci sono tante partite da giocare. Pensiamo sempre al massimo.“

Quel che è certo è che le parole dell’amministratore delegato dell’Inter denotano un grandissimo ottimismo, ma il Napoli di Spalletti viaggia a vele spiegate e potrebbe ipotecare il tricolore già nel corso della prima settimana di maggio.