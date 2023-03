Rinascita Milan, la chiave si chiama Malick Thiaw: i numeri

di Pietro Marchesano

Dopo un mese horror, il peggiore della storia rossonera, il Milan sembra aver incanalato il giusto tunnel positivo per lasciarsi alle spalle la crisi. Quattro vittorie consecutive, tre in Serie A e una in Champions League, che hanno rilanciato il cammino in campionato degli uomini di Pioli.

Un cambio di modulo, certo, che ha influito sulla solidità difensiva di una squadra da 0 reti subite proprio nelle ultime 4, ma anche l’inserimento di uno dei nuovi acquisti della sessione estiva, fino al mese scorso poco più di un oggetto misterioso.

Si tratta Malick Laye Thiaw, acquistato dallo Schalke 04 per 6 milioni di euro, e diventato vera e propria colonna della retroguardia a 3 disegnata da Stefano Pioli. E’ la Gazzetta dello Sport a proporre attraverso i numeri la crescita di un giocatore divenuto imprescindibile nello scacchiere tattico del tecnico rossonero.

La Rosea segnala 5.65 respinte difensive a partita, 3.7 respinte aeree a partita; i duelli aerei vinti per il giocatore del Milan sono 5.65, mentre i contrasti 2.7, per un totale a partita di 7.39. Viene evidenziato, inoltre, come Thiaw sia risultato più efficace nei dribbling subiti (0.13 a partita), rispetto ai compagni di reparto Tomori (0.29) e Kalulu (0.33).