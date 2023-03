Oroscopo Paolo Fox Venerdì 3 Marzo 2023: Capricorno affaticato

Ariete Si avvicina un fine settimana importante, tuttavia la giornata di oggi sembra anche troppo piena di cose da fare, quindi la prima raccomandazione è quella di ordinare e organizzare tutto quello che hai in mente. Sei come un vulcano in eruzione, difficile fermarti. Ricordo tra l’altro che tra qualche settimana avremo una fortissima concentrazione di pianeti nel tuo segno. Quest’anno la primavera arriva dal 20 marzo e proprio a fine mese avrai la netta sensazione che qualcosa stia cambiando, entro la fine di marzo dovrai fare scelte importanti. Ecco un periodo di piccole o grandi rivoluzioni, mi auguro che arrivi una bella notizia in particolare se stai aspettando una soluzione per quanto riguarda un problema annoso. Le relazioni di amicizia sono valide e le coppie che si vogliono bene hanno già grandi progetti in mente, i separati stanno meglio perché non rimpiangono il passato.

Toro È una giornata in cui hai una grande voglia di rimproverare tutti quelli che non ti danno retta, sei ancora più determinato del solito, forse insofferente nei confronti di tutti quelli che non ti danno retta. Ti sarai anche sentito dire che da qualche tempo sei un po’ troppo rigoroso in tutto ma è normale; hai fatto scelte di lavoro che comportano forti responsabilità. Questa giornata di venerdì parte sottotono e dal punto di vista fisico andrebbe un po’ curata, mentre sabato e domenica lentamente ci sarà un recupero. La prima cosa da fare in questo momento è evitare discussioni e cercare validi alleati. Oggi se hai a che fare con Leone e Scorpione potresti ritrovarti in qualche inutile disputa, quindi lasciati scivolare le cose addosso fin quando è possibile. Spese per la casa e per guasto da riparare.

Gemelli Periodo di confusione, continuo a credere che il tuo sia un oroscopo che porta a rimettere in discussione molte situazioni, a organizzare meglio la tua vita. I lavoratori autonomi non sono del tutto convinti di quello che andranno a fare da qui a pochi mesi, alcuni programmi sono già cambiati. Chi lavora come libero professionista ha già rivisto un programma o ha vissuto un ritardo. Ecco perché bisogna parlare in maniera molto schietta con chi rappresenta l'autorità, con un capo o alcuni soci per vedere quali sono le prospettive future. Allo stesso modo chi aspetta una chiamata da tempo resta insofferente perché non ci sono per ora risposte certe. Avresti bisogno di un po' di relax, l'amore vive tra alti e bassi.

Cancro Sei una persona emotiva, spesso guidata dall’istinto e dalle sensazioni del momento. Non sempre si può essere logici e rigorosi con se stessi e con gli altri, in amore le convenienze non esistono e vorresti che tutti si mostrassero per quello che sono, senza ipocrisia. Da qui la necessità di rivelare tutto quello che provi, sei una persona che difficilmente maschera ciò che sente. Ma in questo momento un atteggiamento diplomatico e riflessivo, al posto di un modo di fare troppo istintivo potrebbe fare la differenza, perché quando non si è del tutto convinti di quello che si prova o si è reduci da un periodo difficile si rischia di fare scelte troppo di corsa, immotivate. Hai vissuto un dispiacere nelle ultime giornate ed è normale che tu voglia recuperare serenità. Tra qualche settimana nasceranno occasioni, un po’ di pazienza e vedrai presto le cose in maniera molto diversa.

Leone Una buona situazione astrologica accompagna le tue scelte fino alla fine di aprile, certo la pazienza ha un limite! Non esitare a pretendere chiarimenti e a portare avanti i tuoi progetti. Anche nell’ambito del lavoro stai per spingere i progetti importanti, se possibile concludere un accordo entro un paio di mesi al massimo. Questa giornata di venerdì parte bene, riporta l’attenzione sulle cose più importanti della tua vita, potrebbe dare una spinta all’amore. I rapporti più belli non vanno persi, le coppie che si vogliono bene devono fare un piccolo sforzo per riconciliarsi, in particolare se sono state troppo lontane. Entro la fine di aprile bisogna in qualche modo consolidare un legame, soprattutto se per vari motivi nel corso degli ultimi mesi ci sono state lontananze non volute.

Vergine Questo weekend è migliore ma esci da due settimane pesanti, anche dal punto di vista fisico; per due settimane nella classifica dei segni sei rimasto agli ultimi posti, ma c’è tempo per recuperare. Quella che stai vivendo è più che altro una fase di attesa, non ci sono blocchi inesorabili e non ci sono problematiche irrisolvibili, ma è certo che ci vuole un po’ di pazienza per esaminare al meglio tutto quello che devi fare. Per il momento converrebbe aspettare che alcune questioni maturino, da qui alla fine di maggio cambieranno referenti con cui parlare e tutto quello che pensi sia giusto oggi potrebbe non esserlo più domani. Venerdì migliore per le relazioni d’amore, spero veramente che tutti quelli che nelle prime due settimane di febbraio sono stati male o hanno dovuto chiudere una storia anche non volendo possano ritrovare un po’ di serenità.

Bilancia Ecco una situazione astrologica che ti mette in guardia dagli eccessi! Le prossime settimane possono portare un piccolo ostacolo se ti metti contro qualcuno o pensi di dover alzare la voce. Di solito sei una persona comprensiva, ma quando senti di essere circondato da persone poco leali, o di rimanere vittima di un’ingiustizia, parli e dici tutto quello che pensi. Consiglio di stare attenti in amore perché marzo sarà un mese che potrà provocare baruffe, chi riesce a superare questo periodo con forza e senza rovinare un rapporto avrà meno problemi. Troppi pianeti in opposizione rivelano una sorta di battaglia che hai ingaggiato nei confronti di alcune persone o addirittura del destino.

Scorpione Bene fermarsi un attimo a riflettere, è una giornata che appare un po’ stancante e a livello fisico non ti senti al massimo delle tue prestazioni. Quando sei nervoso, stanco o senti di avere troppi dubbi inevitabilmente riversi problematiche sulle persone che ti stanno attorno. Ecco perché questo potrebbe essere un fine settimana che porta dubbi. Se in amore ci sono state perplessità credo proprio che non sia questa la giornata migliore per rilanciare una disputa. Capisco che tu voglia ottenere certezze ma le storie che non funzionano ad aprile saranno messe sotto pressione, non sarà più possibile fingere emozioni oppure fare finta di nulla se una storia non è più come prima. I nodi arrivano al pettine.

Sagittario Se fino ad oggi hai contato su alcune persone o pensavi di avere l’appoggio di qualcuno ora hai molte responsabilità in più, solo tu puoi portare avanti quello che hai in mente. Quindi da una parte questo è un periodo di grande fatica ma dall’altra è di evoluzione, un po’ come quando superata l’adolescenza ci si ritrova a dover andare avanti senza l’aiuto di chi ci ha affiancato per anni. Devi ritrovare forza nelle tue capacità e anche gestire tutto in maniera molto oculata. La giornata di oggi è interessante e mette in luce le tue grandi capacità di recupero. Se ci sono da fare delle scelte importanti o risolvere delle questioni patrimoniali o legali sia marzo che aprile saranno mesi ottimi, che ti daranno buona lucidità e porteranno anche in qualche caso più risorse materiali.

Capricorno La fatica si fa sentire, questo è un mese importante e ricordo quello che ho già spiegato nelle indicazioni generali, e cioè che marzo e aprile sarebbero stati mesi mesi di aggiustamento, e aggiornamento. Piccoli conflitti possono nascere per motivi banali, anche perché hai bisogno di molta chiarezza per fare scelte in vista del futuro. Per cui se hai a che fare ad esempio con bilancia e ariete devi cercare di gestire le cose in maniera più stabile. Hai in mente un grande progetto in vista della fine della primavera e le stelle sono dalla tua; ma devi capire bene quali sono le persone che ti possono aiutare e quelle che invece remano contro. La riflessione da questo punto di vista deve essere fatta magari proprio nel corso di questo fine settimana

Acquario Il desiderio di andare controcorrente o comunque di vivere una vita diversa da quella che fanno gli altri ogni tanto ti spinge a pensare che stai sbagliando tutto e che sarebbe il caso di cambiare. Persino tagliare i ponti con tutto quello che in questo momento ti fa stare male; ma è davvero così? Oppure semplicemente stai cercando nuovi spazi di libertà e soprattutto iniziare progetti in cui la tua fervida fantasia possa avere un ruolo maggiore? Oggi è facile sentirsi giù di corda ma punta sulle giornate di sabato e domenica, ricordo che con il segno del toro e dello scorpione proprio in queste ore potrebbero esserci delle complicazioni, in generale attenzione a piccoli ritardi o spese per la casa, riparazioni