Donati giocattoli al Comitato Provinciale UNICEF di Avellino

di Marisa Fava

AVELLINO – Un gesto di solidarietà a favore dei più piccoli arriva dalla Guardia di Finanza di Avellino. Nella giornata del 3 marzo, il Comandante Provinciale Col. t.SPEF Leonardo Erre, accompagnato da una rappresentanza di militari dei Reparti dipendenti, si è recato presso la sede del Comitato Provinciale UNICEF di Avellino per la consegna di giocattoli destinati ai bambini.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dal Comitato UNICEF nell’ambito dei progetti “Un gesto di cuore per il futuro dei bambini” e “Insieme per un Sorriso”, finalizzati a sostenere i minori più bisognosi.

La partecipazione del Comitato UNICEF

Alla consegna erano presenti la Prof.ssa T. De G., presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Avellino, insieme ai volontari dell’organizzazione. Durante l’incontro è stato espresso un sentito ringraziamento alla Guardia di Finanza per la vicinanza dimostrata e per il contributo concreto a favore delle attività solidali dedicate ai bambini.

Un gesto di solidarietà per i più piccoli

L’iniziativa rappresenta un momento significativo di collaborazione tra istituzioni e associazioni impegnate nel sociale. La donazione dei giocattoli contribuirà a sostenere l’opera di assistenza e supporto che il Comitato UNICEF porta avanti con impegno e dedizione nei confronti dei minori in difficoltà.

Il gesto delle Fiamme Gialle irpine testimonia l’attenzione del Corpo non solo nella tutela della legalità economico-finanziaria, ma anche nella promozione di valori di solidarietà e vicinanza verso le fasce più fragili della popolazione.