Guerra in Ucraina: danneggiato l’ospedale di Zaporizhzhia

Il Governatore dell’Oblast di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, ha fatto sapere che nella notte scorsa l’ospedale di Zaporizhzhia è stato danneggiato a seguito di un attacco missilistico avvenuto nella periferia della città ucraina: “Il nemico ha nuovamente attaccato la periferia di Zaporizhzhia. Questa volta i missili sono caduti vicino all’ospedale. Fortunatamente le persone non sono rimaste ferite, ma non si può dire lo stesso dell’edificio. Decine di finestre rotte”, ha precisato Governatore dell’Oblast di Zaporizhzhia Starukh.

Nel contempo, la società energetica privata ucraina Dtek ha comunicato che l’elettricità per i residenti di Kiev sarà ridotta a 2-3 ore al giorno fino al completo ripristino dell’energia elettrica nella città. La stessa società ha reso noto che l’elettricità è stata ripristinata per circa il 30% dei residenti di Kiev. Per quanto riguarda le comunicazioni mobili, il funzionamento delle reti di tutti gli operatori mobili dipende dall’alimentazione.

Olena Zelenska, moglie del Presidente ucraino, assicura che il Paese è pronto a resistere al freddo e ai black-out causati dagli attacchi russi perché “senza vittoria non può esserci pace. “Siamo pronti a sopportare tutto questo”, ha detto alla Bbc la moglie del presidente ucraino. “Abbiamo avuto così tante terribili sfide, visto così tante vittime, così tanta distruzione, che i blackout non sono la cosa peggiore che ci possa capitare”.