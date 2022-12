Hakimi vuole di nuovo l’Inter

“Forza Inter sempre“. Una frase che ha fatto sognare tutti i tifosi interisti, che ha fatto tornare l’amore verso uno dei giocatori simbolo dell’ultimo scudetto. Achraf Hakimi è stato amato tantissimo nella sua unica stagione in nerazzurro, venendo considerato all’epoca quasi il degno erede di un certo Maicon, altro storico terzino destro meneghino. Grazie alle sue scorribande sull’out di destra, l’Inter ha potuto contare su una freccia inarrestabile, rimpianta forse solo in parte dopo l’acquisto di Denzel Dumfries.

Il tifoso interista infatti non ha davvero accusato la partenza del marocchino grazie alla prontezza della dirigenza, la quale ha da subito visto nell’olandese il tassello giusto per sostituirlo. Perciò la partenza di Hakimi verso Parigi non ha creato troppi problemi a livello tattico, quanto più a livello sentimentale, per un ragazzo che comunque aveva sempre speso parole d’amore verso l’Inter. Infatti a distanza di tempo (e di paesi), il marocchino continua a manifestare il suo attaccamento ai colori nerazzurri.

Proprio come Lukaku

La storia di Hakimi in futuro potrebbe essere davvero molto simile ad un altro giocatore chiave dell’Inter 2020/21. Come lui, anche Romelu Lukaku partì subito dopo aver vinto lo scudetto, e sempre come il marocchino, anche il belga non trovò la sua dimensione ideale nella sua nuova squadra. Anche Big Rom in quel periodo infatti iniziò a ricordare con nostalgia la squadra nella quale si era trovato tanto bene, e aveva fatto riscoprire al mondo la vera forza del gigante belga.

Questo precedente fa ben sperare i tifosi nerazzurri, i quali hanno già visto grazie appunto a Lukaku che i ritorni impossibili possono davvero accadere. Ciò potrebbe diventare possibile nel momento in cui l’Inter decidesse di vendere Dumfries, protagonista assoluto del percorso olandese in questo Mondiale. Un ritorno alle origini quindi con Hakimi sulla fascia destra e Lukaku lì davanti, proprio come voluto da Antonio Conte qualche anno fa.