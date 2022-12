Manovra 2023, proposto bonus animali domestici fino a 450 euro

Tra una polemica sul Pos e una discussione sul tetto al contante, continua la corsa per l’approvazione della Manovra economica, la prima del Governo Meloni, entro il 31 dicembre. Un pacchetto di provvedimenti ai quali sono stati proposti oltre 3000 emendamenti, tra i quali uno dedicato agli animali domestici.

A presentare la proposta l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, da sempre vicina alla tematica e interessata ad agevolare le famiglie italiane con animali.

L’emendamento presentato dalla rappresentante del Gruppo Misto consiste in un bonus da 150 euro ad animale, fino a un totale di 450 euro. Affinché l’importo sia erogato dall’Inps, sarebbe necessario presentare regolare domanda all’ente, avere i propri animali da compagnia iscritti al relativo anagrafe, e possedere un Isee familiare non superiore a 15mila euro.

Ma non solo: nel pacchetto di proposte troviamo anche la riduzione dell’Iva sugli alimenti per animali e cure veterinarie, il rifinanziamento del fondo per la lotta al randagismo, e risorse per la transizione a un allevamento senza gabbie a misure per la tutela degli animali selvatici.