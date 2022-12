Harry e Meghan: la data di uscita della docu-serie

La chiacchieratissima docu-serie sul duca e duchessa di Sussex, Harry e Meghan, sta per arrivare. I primi tre episodi di Harry & Meghan saranno trasmessi su Netflix giovedi 8 dicembre, la seconda parte con gli altri tre episodi il 15 dello stesso mese.

La serie si preannuncia come un attacco esplicito alla Royal Family. Le prime immagini in anteprima mostravano effusioni tra i due ma, stando al nuovo trailer rilasciato, il cuore pulsante sarà il parallelismo tra la vicenda di Lady D, madre di Harry, e quella di Meghan Markle, sua moglie. Entrambe prese di mira dai tabloid, entrambe non adeguatamente protette dalla Royal Family. Conosceremo i motivi che li hanno portati ad allontanarsi dalla famiglia, rinunciando agli obblighi e ai privilegi. Tra questi, il razzismo nei confronti di Meghan.

Per la prima volta la coppia si espone per raccontare la propria versione dei fatti: “Nessuno conosce tutta la verità“, dice Harry: “Noi la conosciamo“. Stando alle indiscrezioni, Harry e Meghan hanno mosso accuse pesanti alla Famiglia Reale, sia nei confronti del Principe William e di Kate Middleton che alla Regina Consorte Camilla. Non ci resta, quindi, che attendere l’8 Dicembre per scoprire tutta la verità e i segreti della famiglia più chiacchierata del pianeta.