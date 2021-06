Ieri è stata annunciata la nascita della secondogenita di Harry e Meghan, Lilibeth Diana. La scelta del nome ha suscitato un forte chiacchiericcio per via degli attriti che i due hanno avuto con la Royal Family. Ecco come la Corona ha reagito alla notizia

Ieri pomeriggio, Harry e Meghan hanno annunciato la nascita della loro secondogenita, la piccola Lilibeth Diana Mountbatten-Windsor. In realtà, la bambina è nata lo scorso venerdì 4 Giugno presso il Santa Barbara Cottage Hospital, ma solo da poche ore la notizia è stata resa nota in tutto il mondo. In mezzo alle congratulazioni per il lieto evento, ad aver destato forte discussione è stata proprio la scelta del nome. D’altro canto, se il secondo è un toccante tributo alla madre di Harry, Lady Diana, Lilibeth si rifà all’affettuoso nomignolo della regina Elisabetta. Lo aveva creato lei stessa, visto la difficoltà che aveva avuto da bambina nel pronunciare il suo nome. In pochi avevano avuto il privilegio di rivolgersi a lei in questo modo, l’ultimo è stato proprio il marito Filippo, duca di Edimburgo.

Viste i diversi attriti tra la Royal Family ed Harry e Meghan negli ultimi mesi, la scelta di questo nome ha incuriosito non poco, facendo sperare in una loro futura ed effettiva riconciliazione.

Nel mentre, molti aspettavano la reazione della Royal Family. La risposta non si è fatta attendere, visto che dopo poche ore sui diversi profili ufficiali della BRF sono stati pubblicati diversi messaggi d’augurio, in cui i membri della Casa Reale hanno rivolto le loro congratulazioni ad Harry e Meghan e dato il benvenuto alla nuova arrivata in famiglia.

“La regina, il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, e il duca e la duchessa di Cambridge sono stati informati e sono deliziati dalla notizia della nascita di una figlia per il duca e la duchessa di Sussex”– recita una nota diffusa dal palazzo. Il messaggio è stato poi pubblicato in contemporanea anche sui profili social ufficiali della Corona, accompagnato da una foto di Harry e Meghan nel giorno delle loro nozze.

William e Kate si sono congratulati con la coppia scrivendo: “Siamo tutti deliziati dalla bella notizia dell’arrivo della piccola Lili. Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie.

Anche Carlo, principe di Galles e padre di Harry, e Camilla, Duchessa di Cornovaglia, hanno espresso le proprie felicitazioni: “Congratulazioni ad Harry, Meghan e Archie per l’arrivo della piccola Lilibet Diana, auguriamo loro ogni bene in questo momento speciale”.