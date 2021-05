Helen Mirrer, attrice premio Oscar, ha parole al miele per Checco Zalone, suo “partner” ne “La Vacinada”. Come è iniziata la collaborazione?



Helen Mirrer non si risparmia su Checco Zalone. L’attrice premio Oscar per The Queen afferma: “Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme“.

Potrebbe interessarti:

Con queste parole l’attrice ha detto la sua sulla collaborazione con il comico nel video ufficiale della canzone ‘La Vacinada‘, diventata virale in breve tempo. Il video è stato girato nella meravigliosa cornice del Salento, dove la Mirren e suo marito villeggiano spesso. Il testo del brano, attraversato dalla giusta dose di ironia, intende richiamare l’attenzione sulla campagna vaccinale.

A farsi avanti era stata la stessa Mirren. Poco più di un anno fa, infatti, l’attrice aveva confessato un proprio desiderio: girare un film in Puglia. Ma non solo: aveva dichiarato di provare stima e simpatia per il comico barese, all’anagrafe Luca Medici. Il resto è venuto da sé. Questi antefatti smentiscono l’idea, condivisa da alcuni, secondo cui l’attrice premio Oscar si sia prestata al progetto con troppa leggerezza.