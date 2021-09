Hellas Verona-Roma, le probabili formazioni del match

Al “Bentegodi”, Hellas Verona-Roma si affrontano nel primo dei due positicipi domenicali della 4a giornata di Serie A. Le scelte di Tudor e Mourinho

Hellas Verona-Roma è sicuramente una partita che può rappresentare un punto di partenza dalla parte scaligera o la continuità in casa giallorossa. Al “Bentegodi” le due squadre si affrontano nel match delle 18 per la quarta giornata di Serie A.

Josè Mourinho vuole proseguire sulla strada della vittoria (6 su 6 tra Conference e Serie A) ed intende tenere sulla corda i suoi. Il portoghese ha strigliato la squadra nonostante il 5-1 facile contro il Cska Sofia di giovedì: pretende qualcosa di più dal punto di vista della prestazione e della concentrazione in campo.

Quella contro i capitolini invece è la prima di Igor Tudor sulla panchina dell’Hellas dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco, in seguito al terzo ko consecutivo ottenuto a Bologna lunedì scorso. Il croato è chiamato all’impresa e vuole provare a stupire contro una delle tre squadre a punteggio pieno in classifica.

QUI HELLAS VERONA – Tudor sembra orientato a presentarsi al campionato con un 3-5-2: assenti certi sono Ruegg, Frabotta e Miguel Veloso, alle prese con problemi fisici. Nessuno stravolgimento per il momento: davanti a Montipò, il terzetto difensivo sarà composto da Ceccherini, Gunter e Magnani con Lazovic e Faraoni a tutta fascia. In mezzo al campo Ilic dovrebbe agire in regia con Ilic ed uno tra Tameze (favorito) ed Hongla come mezz’ala insieme a Barak. Davanti Simeone si candida per una maglia da titolare mentre Lasagna e Caprari sono in ballottaggio per l’altro posto.

QUI ROMA – Mourinho deve valutare la condizione fisica di due calciatori fondamentali come Vina e Mkhitaryan (il primo è rimasto a Roma, l’armeno è convocato): sono pronti Calafiori ed El Shaarawy, apparsi in buone condizioni. Per lo Special One i dubbi sono principalmente in difesa con Karsdorp che dovrebbe esserci regolarmente mentre Smalling è avanti su Ibanez per fare coppia con Mancini. Per il resto tutti confermati: Zaniolo torna dal 1′ dopo il riposo in Coppa, così come Abraham.

Le probabili formazioni del match:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Ceccherini, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak; Caprari, Simeone. – All. Igor Tudor.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. – All. Josè Mourinho.