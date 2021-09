Roma-CSKA Sofia 5-1: Pellegrini incontenibile, per Mourinho sei vittorie su sei

All’Olimpico la Roma batte 5-1 il CSKA Sofia. Per Mourinho sei vittorie in altrettante partite. Le pagelle: Pellegrini leader dei giallorossi

Buona la prima per la Roma, che all’esordio in Conference League batte 5-1 il CSKA Sofia. Tra i giallorossi spicca la prestazione di Pellegrini, autore di una doppietta.

Il riepilogo del match

I giallorossi si fanno sorprendere al 10° dall’inserimento di Carey, che passa in mezzo a Mancini, Smalling e Villar e scarica all’incrocio sul secondo palo per il vantaggio del CSKA. I giallorossi reagiscono, e dopo aver sfiorato il gol in svariate occasioni, trovano la rete del pareggio con una bellissima giocata di Pellegrini, che da fuori area trova l’incrocio dei pali. Pochi minuti dopo la Roma ribalta il risultato con una conclusione di El Shaarawy dal limite.

Nella ripresa i giallorossi chiudono il match con la doppietta di Pellegrini, bravo a capitalizzare una bella discesa sulla fascia di Calafiori. Nel finale il CSKA Sofia resta in 10 per l’espulsione di Wildschut, e la Roma trova la quarta rete con Mancini. C’è gloria anche per Abraham, che firma il 5-1 su assist di Shomurodov.

Le pagelle: top e flop

Pellegrini 7,5- E’ il leader e il volto della Roma di Mourinho. A tratti è immarcabile, si crea sempre l’occasione per calciare o servire il compagno in buona posizione. Con la doppietta di oggi sono già cinque reti stagionali.

El Shaarawy 7- E’ in fiducia e si vede, anche stasera trova la rete con una bella conclusione da fuori area. Se continua così, prenderà il posto di Mkhitaryan da titolare.

Shomurodov 6,5- Per la prima volta in stagione parte da titolare e non delude le aspettative. Sfugge sempre alla marcatura dei bulgari, gli manca solo la rete per chiudere in bellezza.

Villar 6- Dopo le voci di mercato che lo avevano visto da protagonista, Mourinho gli regala una chance da titolare, e lo spagnolo lo ripaga con una buona prestazione, con cui mette in kostra le proprie qualità.