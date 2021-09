Galatasaray-Lazio 1-0, uno sciagurato Strakosha condanna Sarri

Esordio amarissimo per la Lazio di Maurizio Sarri: Strakosha-suicida regala la vittoria per 1-0 al Galatasaray. Prova opaca dei capitolini

Uno sciagurato autogol di Thomas Strakosha decide Galatasaray-Lazio: i turchi si impongono 1-0 nella prima giornata di Europa League contro i ragazzi di Sarri, apparsi molto opachi.

La cronaca

Primo tempo che vive di fiammate: la Lazio gioca ma le chance più pericolose sono per il Galatasaray. Poco dopo la metà della frazione di gioco, Morutan spacca la traversa con un sinistro volante e Strakosha battuto poi è Luiz Felipe a chiudere in maniera decisiva sull’inserimento di Dervisoglu. Poi nulla più: si va 0-0 all’intervallo.

Nella ripresa Sarri decide di affidarsi a Milinkovic Savic ma una prima scossa la dà Luis Alberto che impegna severamente Muslera. Poi è ancora il Galatasaray a sfiorare due volte il vantaggio ma le conclusioni di Kerem e Cicaldaou escono di centimetri alla destra di Strakosha. Incredibile però quanto accade al minuto 67: su un cross innocuo dalla destra, Lazzari alza un campanile all’indietro ed il portiere albanese – totalmente indisturbato – si infila da solo il pallone nella propria porta, sbloccando il risultato in favore del Galatasaray.

Sotto nel punteggio, la Lazio cerca di riequilibrare il pareggio ma Milinkovic-Savic si divora una chance ghiotta tutto solo davanti a Muslera, calciando tra le braccia dell’ex di turno. Poi ci prova due volte Pedro ma l’estremo difensore è attento. Si arriva così nel recupero ma la squadra di Sarri non crea più pericoli: vince il Galatasaray per 1-0.

Le pagelle

Strakosha 4 – Cosa voleva fare il portiere albanese? Rovina una partita già complicata fino a quel momento con il disastro che regala il gol del vantaggio al Galatasaray nella ripresa. Compie una buona parata successivamente ma non basta ad alzare il voto.

Immobile 5 – Un pesce fuor d’acqua per 55 minuti. Qualche movimento qua e là ma un centravanti che fa zero tiri nell’arco della sua partita, vuol dire che non è in giornata. Nel caso del 17 è decisamente un periodo difficile dopo la prestazione incolore di Milano. Oggi serve il bis. E Muriqi (5) non fa sicuramente meglio di lui.

Morutan 6.5 – Non male la prestazione di uno dei trequarti della squadra di Terim. Nel primo tempo sfiora il vantaggio ma la sua conclusione si schianta contro la traversa. Tiene impegnato molto sia Hysaj che Acerbi quando entra in possesso palla. Esce stremato dal campo.

Pedro 6.5 – Subentra quando praticamente Strakosha fa la frittata ed è sicuramente più in palla di Felipe Anderson (5.5). Due conclusioni ad impegnare Muslera e tanti movimenti per aiutare la squadra a recuperare il punteggio.

Lazzari 6.5 – Prestazione più che sufficiente del pendolino biancoceleste, sempre ultimo ad arrendersi in campo. Quasi fa espellere Muslera dopo 8 minuti (solo giallo), si fa vedere soprattutto per sgroppate offensive più che interventi difensivi. Suo malgrado alza il campanile che manda in tilt Strakosha.

Il tabellino

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera 5.5; Yedlin 6, Marcao 6.5, Nelsson 6.5, Van Aanholt 6.5; Kutlu 6, Antalyali 6 (78′ Kilinc sv); Morutan 6.5 (85′ Feghouli sv), Cicaldau 6 (90′ Luyindama sv), Kerem Akturkoglu 5.5 (78′ Babel sv); Dervisoglu 6 (90′ Mohamed sv). Allenatore: Terim.

Lazio (4-3-3): Strakosha 4; Lazzari 6.5, Luiz Felipe 6, Acerbi 5.5, Hysaj 6; Akpa Akpro 5 (Milinkovic Savic 5.5), Leiva 6 (83′ Cataldi sv), Luis Alberto 6 (66′ Basic 6); Felipe Anderson 5.5 (66′ Pedro 6.5), Immobile 5 (55′ Muriqi 5), Zaccagni 5. – Allenatore: Sarri.

Arbitro: Matej Jug

Marcatori: 67′ aut. Strakosha

Ammoniti: Muslera (G), Akpa Akpro, Muriqi, Zaccagni