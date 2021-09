Star in the Star: stasera il nuovo programma condotto da Ilary Blasi

In onda questa sera su Canale 5 Star in the Star, condotto da Ilary Blasi

Debutta questa sera 16 settembre in prima serata su Canale 5, Star in the Star, il nuovo celebrity show condotto da Ilary Blasi. Dopo l’Isola dei Famosi, la conduttrice è pronta per una nuova sfida; sette appuntamenti e dieci i concorrenti vip che vestiranno i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale, mantenendo la propria identità misteriosa. All’inizio le performance saranno in playback, poi si inizierà a cantare con la propria voce e dunque ad imitare.

A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici valuteranno le esibizioni per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine di ogni puntata. Fino a decretare il vincitore finale.

Stefano Coletta: “Ci sono tante somiglianze”

Se a qualcuno sembrerà un format conosciuto non ha tutti i torti: negli scorsi giorni Star in the Star si è trovato al centro di una polemica. Il motivo? Pare che assomiglierebbe non ad uno, bensì a ben due programmi della rete concorrente, Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci e Tale e Quale show, storica trasmissione di Carlo Conti:

Anche Stefano Coletta, direttore di Rai1, è intervenuto sulla questione: “Mi sento di dire che ormai nella produzione di format ci sono tantissime assonanze e somiglianze“, ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione di Tale e quale show, poi ha aggiunto: “Credo che i programmi si giudicano nelle loro assonanze solo dopo la messa in onda. Un programma è fatto anche da dinamiche che avvengono in studio”.

La regina delle risposte piccate (basti pensare alla famosa lite con Fabrizio Corona) ha preferito non alimentare le polemiche: “Credo che la TV sia il luogo dove molto di quello che vediamo si copia e si ripete. Accade anche nella moda e nel cinema, dove è tutto uno scopiazzare. Basta però cambiare alcune regole, il mix crea sorprese impensabili”, ha dichiarato Ilary.