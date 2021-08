Star in The Star: ecco come funzionerà il nuovo programma con Ilary Blasi

Star in The Star è il nuovo programma condotto da Ilary Blasi: ecco come funzionerà e la giuria della gara canora

“Star in The Star”: questo il nome di uno dei programmi novità del palinsesto di Canale 5 per la stagione 2021/2022. Al timone vedremo Ilary Blasi accompagnata da un’apposita giuria composta da quattro celebrità: tre saranno fisse (Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci) e una sarà il giudice ospite e dunque cambierà ogni settimana.

“Voteranno le esibizioni dal punto di vista canoro ma anche a livello di show e bravura nell’imitazione” ha spiegato la Blasi. Il programma infatti, sarà un po’ “Tale e Quale Show” e un po’ “Il Cantante Mascherato”: 10 concorrenti la cui identità resterà segreta fino al momento dello svelamento si sfideranno a suon di musica tra imitazioni e maschere.

“E’ un celebrity show dove ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare che dovranno immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali, tra cui Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Non dovranno solo imitarli, ma saranno camuffati come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera. Non lo saprò neppure io!”, ha dichiarato Ilary Blasi.

Ogni concorrente dovrà imitare il cantante che gli viene assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte le puntate. All’inizio le performance saranno in playback, poi si inizierà a cantare con la propria voce e dunque ad imitare. Al termine di ogni puntata (in totale saranno sette), sarà eliminato un concorrente, che a quel punto verrà smascherato, rivelando la sua identità. Alla fine vincerà il migliore di tutti.