Striscia la Notizia: al timone Vanessa Incontrada e Alessandro Siani

Novità per Striscia la Notizia: al timone da settembre una coppia inedita, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani

Striscia la Notizia cambia volto e dal 27 settembre al timone una coppia inedita: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Dopo l’abbandono, inaspettato, di Ficarra e Picone, Antonio Ricci ha scelto di investire in una coppia totalmente nuova e non dovremo nemmeno aspettare molto per vederla all’opera. I due nuovi conduttori apriranno, infatti, la nuova stagione tra un mese circa e al loro fianco anche due nuove veline.

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno infatti detto basta al loro ruolo di veline dopo aver raggiunto il record di longevità. Al loro posto due nuove ragazze si apprestano a prendere parte a questa nuova edizione del noto programma.

Inoltre, per Vanessa Incontrada questo nuovo impegno con Mediaset ha rafforzato il suo sodalizio con la nota rete. Proprio in questa stagione, infatti, condurrà gli speciali per il 35esimo anno di Zelig insieme a Claudio Bisio per un ritorno alle origini e prenderà parte alla fiction Fosca Innocenti.

Insomma, dal prossimo lunedì 27 settembre vedremo questa nuova inedita coppia alla guida della 34esima del noto tg satirico. Chissà come se la caveranno insieme Vanessa Incontrada e Alessandro Siani e se verranno confermati anche nei prossimi anni.