Eurovision 2022: ecco le 5 città in cui potrebbe svolgersi

L’Eurovision 2022 si svolgerà in Italia: ecco le 5 città in lizza in cui potrebbe essere organizzato il prossimo maggio

L’Eurovision Song Contest 2022, dopo la vittoria dei Maneskin, si svolgerà in Italia il prossimo mese di maggio. In lizza per ospitarlo sono rimaste nel rush finale solo 5 città: Milano, Pesaro, Rimini, Torino e Bologna. Delle iniziali 22 che avevano mostrato interesse per l’organizzazione dell’evento, grazie ad una serie di controlli da parte della Rai e dell’Ebu, la scrematura finale è questa. Nei prossimi giorni, dopo un’altra attenta serie di controlli, avremo il nome della città ufficiale in cui ci sarà la nota manifestazione europea.

Sono quindi definitivamente fuori dai giochi: Sanremo, Acireale, Alessandria, Genova, Palazzolo Acreide e la capitale Roma. Tra i prerequisiti base per poter ospitare un evento di così grande estensione l’Ebu aveva stabilito la presenza di un aeroporto internazionale a non più di 90 minuti dalla città; poi oltre 2000 camere d’albergo nella zona vicina all’evento e un’infrastruttura (stadio/sede/centro) in grado di ospitare una trasmissione in diretta su larga scala con i requisiti minimi elencati di seguito.

L’infrastruttura

Inoltre, la struttura deve: