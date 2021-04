Francesco Totti festeggia sui social l’ingresso di Ilary Blasi negli -anta: “Ci aspetta ancora tanta vita insieme”

Ilary Blasi spegne oggi quaranta candeline.

Potrebbe interessarti:

Suo marito, Francesco Totti, decide di scriverle una dedica social: “La metà degli anni li abbiamo passati insieme. Ora, sei arrivata a quaranta”, commenta l’ex capitano della Roma. Il Pupone prosegue: “Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita insieme. Auguri amore mio“. A corredo della didascalia, uno scatto che ritrae Francesco e Hilary insieme: la testa di lei appoggiata sulla spalla dell’ex calciatore, i loro sorrisi inseriti in un’atmosfera estiva e spensierata.

“Non è stato facile proteggere la nostra relazione”

Totti e Hilary si sono detti il fatidico sì nel giugno 2005, quattro anni dopo il loro primo incontro. Lady Totti, ai microfoni di Oggi.it, non ha nascosto la pressione mediatica a cui sono stati sottoposti, soprattutto agli inizi della loro storia: “La vita privata è stata impegnativa, eravamo giovani e ogni velina si metteva con un calciatore. Era un binomio scontato e c’erano storie che magari duravano poco. Anche la nostra sembrava destinata a finire. Per questo motivo venivano additate spesso terze persone fra noi. Se non fossimo stati saldi, saremmo impazziti, evidentemente era più forte il nostro mondo interno, visto che siamo ancora qui. E’ subentrata la protezione verso ciò in cui credevamo. Abbiamo avuto una vita normale con i nostri amici e la nostra famiglia (…)

Il primo incontro

Francesco Totti, nel corso di un’intervista con Pietro Castellitto (che interpreta il capitano nella serie “Speravo de morì prima“), ha raccontato un retroscena del primo appuntamento con la verace romana. Stando al racconto del calciatore, la prima sera lui sarebbe passato a prenderla sotto casa con il Ferrari, nel tentativo di fare bella figura. Ilary, però, al momento di scendere dall’auto, avrebbe rigato la portiera, facendola sbattere contro il muretto vicino. Questa, una scena che ha turbato non poco l’ex calciatore, costretto a fingere nonchalance per non rovinare tutto.